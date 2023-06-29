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Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)

Политика Материалы 29 июня 2023 12:42 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили командование Сухопутных войск и воинские части в Карабахском экономическом районе.

Как сообщили Trend в минобороны, сначала генерал-полковник К.Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об оперативной обстановке.

Начальник Генерального штаба довел до сведения соответствующих лиц задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, и в целях их точного и своевременного исполнения дал указания по поддержанию боеспособности подразделений на высоком уровне, эффективному применению вооружения и техники.

Генерал-полковник К.Велиев поздравил личный состав с праздниками и пожелал успехов в служебной деятельности.

Затем начальник Генерального штаба посетил воинские части в Кяльбаджаре, Лачине и Агдаме, побывал на нескольких боевых позициях, встретился с военнослужащими, поинтересовался их служебно-боевой деятельностью и передал поздравления министра обороны по случаю праздников. Перед командованием были поставлены соответствующие задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства, повышению бдительности личного состава и решительному пресечению любых провокаций. В заключение были совершены праздничные жертвоприношения, состоялся обед с личным составом.

Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях (ФОТО)
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