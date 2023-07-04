Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, динамично развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, адресованном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю национального праздника - Дня независимости.

"Борьба с глобальными вызовами, международным терроризмом, наша активная и эффективная совместная работа в вопросах безопасности, взаимодействие широкого спектра в экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши двусторонние отношения.

Наше плодотворное сотрудничество в энергетической сфере вызывает удовлетворение. Соединенные Штаты на всех этапах решительно и последовательно поддерживали энергетическую стратегию Азербайджана. Мы особо ценим тесное сотрудничество наших стран в обеспечении энергетической безопасности, всестороннюю поддержку США в реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектах", - говорится в письме.