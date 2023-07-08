Глава МОК поблагодарил Президента Ильхама Алиева за Бакинскую декларацию Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал принятую в Баку Декларацию Движения неприсоединения, где председательствует Азербайджан и объединяющую 120 из 193 государств-членов ООН.

Как сообщает Trend, президент МОК Томас Бах поблагодарил Движение неприсоединения за поддержку.

«МОК искренне приветствует поддержку 120 государств-членов Движения неприсоединения. Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединительной миссии Олимпийских игр. Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его инициативу в принятии этой важной резолюции», - подчеркнул Т.Бах.

В единогласно принятой Декларации подчеркивается, что участие спортсменов всех 206 Национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх «Париж-2024» станет сильным символом единства человечества.

Отметим, что Бакинская Декларация была принята по итогам министерской встречи Координационного бюро ДН, которая прошла в Баку 5-6 июля.

В декларации страны-члены Движения неприсоединения подчеркнули необходимость уважения территориальной целостности, суверенитета, политической независимости и неприкосновенности международных границ стран.Так, члены ДН подтвердили необходимость соблюдения принципов невмешательства во внутренние дела, воздержания от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости государств, в соответствии с Уставом ООН.

Страны-члены также обязались поддерживать и продвигать эти принципы международного права и продолжать противостоять любым попыткам, направленным на частичное или полное нарушение национального единства или территориальной целостности государств.