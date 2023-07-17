Первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова отмечает день рождения

БАКУ /Trend/ - Сегодня первый омбудсмен Азербайджана, обладатель Международной премии мира, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф" Эльмира Сулейманова отмечает день рождения.

Эльмира Сулейманова на протяжении всей своей жизни и деятельности с чувством высокого достоинства, профессионализма и любви к Родине осуществляет свою миссию - служение во имя науки и народа. Во многих деяниях она была и остается первой.

Эльмира Сулейманова окончила Азербайджанский государственный университет, в 1980 году получила степень доктора химических наук, в 1982 году стала профессором. Она - автор 210 научных работ в области нефтехимии, около 40 изобретений. Общественной деятельностью начала заниматься еще в 80-е годы. В 1988 году присоединилась к Обществу женщин Азербайджана, в 1994-м основала научно-практический центр "Женщина и развитие", имевший статус консультанта при экономическом и социальном совете ООН. В 1998 году в США Эльмиру Сулейманову признали одной из "100 женщин героинь мира" в области защиты прав женщин. Она неоднократно принимала участие в специальных сессиях Генассамблеи ООН и выступала с докладами на тему прав человека. Ее усилиями были созданы детская миротворческая сеть "От ребенка к ребенку", первый в Азербайджане ресурсный центр для пожилых женщин.

За достижения в развитии химической науки и подготовке высококвалифицированных кадров талантливый ученый в 1979 году была удостоена звания "Почетный химик СССР ", а за изобретения, примененные в парфюмерной, пищевой и лакокрасочной промышленности - звания "Изобретатель СССР".

Общественной деятельностью начала заниматься еще в 80-е годы. В 1988 году присоединилась к Республиканскому обществу женщин Азербайджана, где в 1990–1994 годах занимала пост заместителя председателя. В 1994 году основала НПО "Центр азербайджанской женщины и развития", который стал представителем Международного учебного и научно-исследовательского института ООН по улучшению положения женщин в Азербайджане и имел статус консультанта при Экономическом и социальном совете ООН.

В 1998 году в США Эльмиру Сулейманову признали одной из "100 женщин-героинь мира" в области защиты прав женщин. Она неоднократно принимала участие в специальных сессиях Генассамблеи ООН и выступала с докладами на тему прав человека в Австрии, Нидерландах, Египте, Китае, США, Турции, Швейцарии и т.д.

Ее особая любовь к детям в 2000 году привела к созданию детской миротворческой сети "От ребенка к ребенку". В 2001 году создала "Школу лидерства" и Альянс НПО "Защита прав женщин, детей и молодежи", первый в Азербайджане ресурсный центр для пожилых женщин. В 2000-2002 годах была избрана национальным координатором по правам ребенка в Региональном комитете НПО стран Восточной Европы и СНГ при UNICEF.

Из воспоминаний Эльмиры Сулеймановой: "Однажды в рамках воскресной школы я спросила детей: "Как вы думаете, почему я бросаю все дела и стремлюсь к вам?". Многие ответили: "Потому что вы нас любите". Это так и есть, но меня удивил ответ 11- летней малышки, которая сказала: "Вы черпаете от нас энергию". А ведь она права, но взамен я тоже отдаю. Кстати, я ко всем девочкам обращаюсь "ханум", чтобы они росли с чувством самоуважения к себе. Многие из них уже в юном возрасте прекрасно знают свои права, чем я очень горжусь. Они в будущем смогут достойно представлять нашу страну, в том числе и на международной арене".

Принципиальность, активность и инициативность Эльмиры Сулеймановой высоко оценил общенациональный лидер Гейдар Алиев, рекомендовавший ее на пост уполномоченного по права человека Азербайджана. 2 июля 2002 года произошло знаменательное событие не только в ее жизни, но и в истории страны: Эльмира Сулейманова была избрана первым омбудсменом Азербайджана. Уже через год она была включена в состав Международного института омбудсменов и Европейского института омбудсменов, а впоследствии - Азиатской ассоциации омбудсменов, Исламской ассоциации омбудсменов, Европейской сети уполномоченных по правам ребенка, ряда международных правозащитных организаций.

В 2015 году была избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов и стала членом Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО. Была удостоена высоких наград и медалей США, Турции, России, Германии и Польши.

С учетом рекомендаций омбудсмена распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2006 года был утвержден "Национальный план действий по защите прав человека", распоряжением от 27 декабря 2011 года - "Национальная программа действий в области повышения эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике".

В соответствии с указом главы государства Эльмира Сулейманова возглавила рабочую группу по реализации этих документов.

Многое еще можно написать о работе Эльмиры Сулеймановой на благо развития и процветания Азербайджана.

Поздравляем Эльмиру ханум Сулейманову с днем рождения и желаем дальнейших достижений!