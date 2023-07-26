Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат - Минобороны Азербайджана

Политика Материалы 26 июля 2023 13:57 (UTC +04:00)
В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат - Минобороны Азербайджана

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 20 мая текущего года "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", продолжается прием призванных в ряды армии молодых солдат.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости