В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 20 мая текущего года "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", продолжается прием призванных в ряды армии молодых солдат.

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