Важно скорейшее открытие Зангезурского коридора – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Усилия по увеличению объема торговли между Турцией и Азербайджаном до целевых 15 миллиардов долларов должны быть продолжены.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Anadolu, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Президент Турции отметил, что совместные действия в энергетической и транспортной сферах, широкое сотрудничество соответствуют интересам обеих стран. Говоря о важности Транскаспийского маршрута и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, он подчеркнул важность их более эффективного использования.

На встрече, в ходе которой обсуждался также процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, Реджеп Тайип Эрдоган отметил важность в этом контексте скорейшего открытия Зангезурского коридора и подписания всеобъемлющего мирного соглашения.

Напомним, что сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Турцию. Он встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, после чего министры провели совместную пресс-конференцию. Затем Джейхуна Байрамова принял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.