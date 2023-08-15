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Тарифный совет Азербайджана установит верхний предел цен на лекарства - Указ

Политика Материалы 15 августа 2023 14:37 (UTC +04:00)
Тарифный совет Азербайджана установит верхний предел цен на лекарства - Указ

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Тарифный совет Азербайджана установит верхний предел оптовых и розничных цен на лекарственные средства до следующего месяца.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденный указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Тарифный (ценовой) совет должен в месячный срок утвердить тарифы на услуги упрощенной экспертизы лекарственных средств, предусмотренных законом "О лекарственных средствах", в том числе верхний предел оптовых и розничных цен на лекарственные средства, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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