В Азербайджане будет усовершенствована деятельность в сфере медицинского освидетельствования призывников - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу.

Как сообщает Trend, согласно указу, с 1 июля 2024 года во время медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу районными, городскими призывными комиссиями, итоговое медицинское освидетельствование граждан для принятия решений в случаях, определенных указом, будет осуществляться министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке