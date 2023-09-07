The Economist опубликовал ответ посла Азербайджана в Великобритании на проармянскую статью

БАКУ /Trend/ - The Economist опубликовал ответ посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова на проармянскую статью в данном издании, сообщает в четверг Trend.

"В статье "Армянский анклав внутри Азербайджана на грани голода" (4 сентября) справедливо отмечается, что гуманитарные вопросы политизируются армянскими сепаратистами в азербайджанском Карабахе. Ярким подтверждением этого является их отказ по чисто этническим соображениям от поставок, осуществляемых Азербайджаном и ожидающих доступа, а также блокирование Агдамской дороги. При этом они жалуются на "блокаду" и "гуманитарную катастрофу". Вы совершенно правы в том, что в армянском политическом дискурсе противники мира Армении с Азербайджаном используют гуманитарные проблемы для того, чтобы исключить возможность достижения соглашения", - пишет посол.

Он отмечает, что при этом в статье не упоминается, что территория, на которой сепаратисты разыгрывают свои политические спектакли, находится под временной ответственностью российских миротворцев. Более того, даже после окончания войны 2020 года и несмотря на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армения продолжала использовать Лачинскую дорогу для переброски солдат и мин на азербайджанские территории, которые ранее были оккупированы и подвергались этнической чистке в течение трех десятилетий.

Сулейманов пишет, что предложение Азербайджана интегрировать местных армян в Карабахе, предоставив им равные права и защиту, как у остальных граждан, в свое многообразное общество и подписать мирный договор с Арменией в ближайшее время остается единственным вариантом прочного мира и процветания в регионе.

"Альтернатива в форме нестабильности, постоянного присутствия миротворцев и отсутствия какого-либо развития выгодна только сторонникам войны и сепаратистским полевым командирам в ущерб собственному народу", - говорится в ответной статье посла Азербайджана в Лондоне.