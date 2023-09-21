В МИД Азербайджана ответили на заявление Жозепа Борреля

БАКУ /Trend/ - Заявление верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от 21 сентября о последних событиях в регионе намеренно искажает все реалии на земле и совершенно неадекватно.

Как сообщает Trend, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на заявление Жозепа Борреля.

В заявлении подчеркивается, что, кроме этого, данная организация (офис верховного представителя – ред.) всегда избегала осуждения продолжавшейся почти 30 лет военной оккупации суверенных территорий Азербайджана, этнических чисток против азербайджанцев и преступлений против человечности и никогда не поощряла деятельность Азербайджана по установлению мира и стабильности в регионе после войны 2020 года. Такой двоякий подход к Азербайджану, доходящий до уровня угрожающего заявления, наносит ущерб миру в нашем регионе.

Еще раз напоминается, что легитимные мероприятия Азербайджана по уничтожению армянских незаконных воинских формирований, размещенных на его суверенных территориях, были направлены на предотвращение очередных провокаций и атак, и меры Азербайджана по борьбе с терроризмом не были нацелены против армянского населения.

Также констатируется, что ЕС вновь открыто проигнорировал состоявшиеся в четверг в Евлахе конструктивные обсуждения между правительством Азербайджана и представителями армянских жителей в связи с реинтеграцией последних, восстановлением инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджана, что подтверждает узкие политические цели определенных кругов внутри ЕС.

«Что касается претензий, связанных с гуманитарной ситуацией, обеспечением прав и безопасности местных армянских жителей, доводим до внимания, что по итогам сегодняшних обсуждений Азербайджан при поддержке международных партнеров окажет местным армянам необходимую помощь в улучшении условий их жизни. Любое вмешательство в действия Азербайджана в этом направлении было бы контрпродуктивным и бесполезным», - отмечается в заявлении.