Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Турции озвучил, находясь в Нахчыване, строки из стихотворения Гусейна Джавида (ВИДЕО)

Политика Материалы 25 сентября 2023 19:23 (UTC +04:00)
Президент Турции озвучил, находясь в Нахчыване, строки из стихотворения Гусейна Джавида (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Азербайджане.

После состоявшейся в Нахчыване церемонии подписания документов между двумя странами президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы, сообщает Trend.

На мероприятии Президент Турции привел строки из стихотворения гениального азербайджанского поэта Гусейна Джавида "Dəniz tamaşası", отметив чувство радости в связи с тем, что была услышана молитва поэта:

Hər bəladan əsirgə yurdumuzu,

Kamran eylə şanlı ordumuzu!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости