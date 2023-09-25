Президент Турции озвучил, находясь в Нахчыване, строки из стихотворения Гусейна Джавида (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Азербайджане.

После состоявшейся в Нахчыване церемонии подписания документов между двумя странами президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы, сообщает Trend.

На мероприятии Президент Турции привел строки из стихотворения гениального азербайджанского поэта Гусейна Джавида "Dəniz tamaşası", отметив чувство радости в связи с тем, что была услышана молитва поэта:

“Hər bəladan əsirgə yurdumuzu,

Kamran eylə şanlı ordumuzu!”