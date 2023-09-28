Минобороны Азербайджана назвало количество военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Азербайджанской Республики обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября, сообщает в четверг Trend.
Представляем читателям данный список:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1 132
2. Артиллерийские орудия - 61
3. Средства ПВО - 235
4. Боеприпасы - 434 295
5. Снаряжение и принадлежности - 2 732
6. Оптические и другие приборы - 231
7. Бронетехника - 26
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицеп - 21