Минобороны Азербайджана назвало количество военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Азербайджанской Республики обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября, сообщает в четверг Trend.

Представляем читателям данный список:



1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1 132

2. Артиллерийские орудия - 61

3. Средства ПВО - 235

4. Боеприпасы - 434 295

5. Снаряжение и принадлежности - 2 732

6. Оптические и другие приборы - 231

7. Бронетехника - 26

8. Автомобильная техника - 125

9. Прицеп - 21