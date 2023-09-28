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Минобороны Азербайджана назвало количество военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе

Политика Материалы 28 сентября 2023 10:40 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана назвало количество военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Азербайджанской Республики обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября, сообщает в четверг Trend.

Представляем читателям данный список:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1 132
2. Артиллерийские орудия - 61
3. Средства ПВО - 235
4. Боеприпасы - 434 295
5. Снаряжение и принадлежности - 2 732
6. Оптические и другие приборы - 231
7. Бронетехника - 26
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицеп - 21

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