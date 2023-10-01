В городе Ханкенди приступили к оказанию соответствующей медицинской помощи - Администрация Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Центр временного управления при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, приступил к организации соответствующих медицинских услуг в городе Ханкенди.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджана.

С участием ответственных лиц структур здравоохранения Азербайджанской Республики в Ханкенди командирован специализированный медицинский персонал, в том числе различные специалисты-медики, 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи.

После оценки медицинского и санитарно-эпидемиологического состояния населения в Ханкенди планируется предпринять очередные соответствующие действия.