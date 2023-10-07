Во Франции сняли флаг Украины с фасада здания мэрии после слов Зеленского о Карабахе

БАКУ /Trend/ - Власти города Вьенн (департамент Изер), расположенного на юго-востоке Франции, приняли решение снять украинский флаг с фасада здания мэрии.

Как сообщает Trend, причиной тому стали слова Президента Украины Володимира Зеленского в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности государств.

Напомним, что Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что 4 октября обсудил с Президентом Ильхамом Алиевым вопросы региональной безопасности, текущие вызовы и форматы взаимодействия.

"Мы подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств", - написал он.

Отметим, что украинский флаг был вывешен на фасаде здания Вьеннской мэрии с февраля 2022 года.