Миссия ООН в очередной раз прибыла в Карабах (ФОТО)

БАКУ/Trend – Миссия ООН в очередной раз прибыла в Карабах.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня утром члены миссии проехали через Агдам и двинулись в направлении Аскеран-Ханкенди.

Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных ведомств ООН.

Отметим, что миссия ООН, после визита Карабаха 1 октября опровергла утверждения армян о так называемой "этнической чистке" в Карабахе.

"Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила в воскресенье, 1 октября, Карабахский регион Азербайджана. Отправляясь из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где встретилась с местным населением и ознакомилась с ситуацией в сферах здравоохранения и образования. В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе", - говорилось в заявлении.