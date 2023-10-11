Делегация парламента Азербайджана посетила памятник Гейдару Алиеву в Бухаресте (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Находящаяся с официальным визитом в Румынии парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой посетила памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в парке "Тей" в Бухаресте.

Как сообщили в среду Trend в парламенте Азербайджана, спикер Милли Меджлиса возложила венок к памятнику.

Напомним, в 2004 году в Бухаресте при участии Президента Ильхама Алиева был открыт памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Установление памятника всемирно известному политическому деятелю Гейдару Алиеву в Бухаресте является проявлением развития азербайджано-румынских отношений.