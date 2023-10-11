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Делегация парламента Азербайджана посетила памятник Гейдару Алиеву в Бухаресте (ФОТО)

Политика Материалы 11 октября 2023 11:37 (UTC +04:00)
Делегация парламента Азербайджана посетила памятник Гейдару Алиеву в Бухаресте (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Находящаяся с официальным визитом в Румынии парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой посетила памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в парке "Тей" в Бухаресте.

Как сообщили в среду Trend в парламенте Азербайджана, спикер Милли Меджлиса возложила венок к памятнику.

Напомним, в 2004 году в Бухаресте при участии Президента Ильхама Алиева был открыт памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Установление памятника всемирно известному политическому деятелю Гейдару Алиеву в Бухаресте является проявлением развития азербайджано-румынских отношений.

Делегация парламента Азербайджана посетила памятник Гейдару Алиеву в Бухаресте (ФОТО)
Делегация парламента Азербайджана посетила памятник Гейдару Алиеву в Бухаресте (ФОТО)
Делегация парламента Азербайджана посетила памятник Гейдару Алиеву в Бухаресте (ФОТО)
Делегация парламента Азербайджана посетила памятник Гейдару Алиеву в Бухаресте (ФОТО)
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