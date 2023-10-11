Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

«Хотел бы также проинформировать Вас, что 12 октября, через день, по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. И, естественно, история отношений между нашими странами она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это всё все видят, но это надо говорить и исходить из этого», - сказал глава государства.