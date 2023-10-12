Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к азербайджанским гражданам

БАКУ/Trend/ – Посольство Азербайджана в Израиле распространило обращение к азербайджанским гражданам.

Как сообщает в четверг Trend, текст обращения опубликован в аккаунте посла Азербайджана в Израиле на платформе "Х" (бывший Twitter).

"Вниманию граждан Азербайджанской Республики! Авиакомпания Israir объявляет продажу билетов на рейс Тель-Авив-Баку 15 октября в 17:45. Билеты можно приобрести на сайте https://israir.com", - говорится в публикации.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".