Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост

БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.

Как передает Trend, об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, Президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.