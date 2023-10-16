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Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Политика Материалы 16 октября 2023 21:04 (UTC +04:00)
Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.

Как передает Trend, об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, Президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

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