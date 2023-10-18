Посол Великобритании поделился публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поделился публикацией в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, публикация была опубликована на странице посла в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

"С Днем восстановления независимости, Азербайджан! В этот знаменательный день мы приветствуем стойкость и достижения азербайджанского народа. Давайте укреплять партнерство между Великобританией и Азербайджаном, ради более светлого и мирного будущего", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День восстановления независимости. 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". 18 октября этого года исполняется 32 года восстановления независимости страны.

На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне независимости", который был в тот же день утвержден Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно данному закону, 18 октября - День государственной независимости переименован в День восстановления независимости.