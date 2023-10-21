Бакинская инициативная группа станет значимой платформой в нашей дальнейшей работе - Жан-Жакоб Бисеп

БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа станет значимой платформой в нашей дальнейшей работе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам в Баку генеральный секретарь Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп.

"Мы рады и гордимся тем, что находимся здесь. Бакинская инициативная группа станет значимой платформой в нашей дальнейшей работе. Благодарю Азербайджан и Бакинскую инициативную группу. Для нас это очень важный момент. Я думаю, что Бакинская инициативная группа поддержит нас в нашей будущей работе", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В конференции приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), представители Корсики.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.