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Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с послом Ирана

Политика Материалы 28 октября 2023 22:47 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с послом Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по внешней политике Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейидом Аббасом Мусави.

Об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Trend.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения, процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, а также мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по израильско-палестинскому конфликту, а также роли исламских стран в этом отношении.

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