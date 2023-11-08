Посол Турции в Азербайджане посетил Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи по случаю 8 ноября - Дня Победы посетил Аллею шехидов.

Как передает в среду Trend, об этом посол сообщил на официальной странице в соцсети Х.

"По случаю третьей годовщины Победы в Карабахе мы находимся на Аллее шехидов. С праздником, Азербайджан!", - говорится в публикации посла.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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