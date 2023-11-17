Айхан Гаджизаде ответил пресс-секретарю Верховного комиссара ЕС

БАКУ /Trend/ - Мнения, высказанные пресс-секретарем Верховного комиссара Европейского Союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Петером Стано во время интервью информационному агентству "Арменпресс" в Брюсселе 17 ноября 2023 года, являются еще одним свидетельством предвзятого подхода представителя Евросоюза.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно высказываний пресс-секретаря Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и безопасности Петера Стано.

"Вызывает сожаление то, что представитель Европейского Союза игнорирует тот факт, что на протяжении 30 лет захватническая Армения нарушала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, провела политику этнической чистки против азербайджанцев и более 1 миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами. Еще раз напоминаем представителю ЕС, что 44-дневная война, а также 24-часовые антитеррористические мероприятия в сентябре 2023 года проходили на суверенных территориях Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, и что наша страна восстановила свой суверенитет законным путем. Недопустимо, чтобы представитель ЕС обвинял Азербайджан в односторонних военных шагах, несмотря на то, что Азербайджан неоднократно заявлял, что армянские вооруженные силы, продолжавшие незаконно находиться на наших территориях, являются источником опасности в регионе и неоднократно призывал к их немедленному выводу в соответствии с международным правом. Что касается переезда армянских жителей, проживавших в Карабахском регионе Азербайджана, в Армению на основании их личного решения, мы рассматриваем заявление представителя ЕС об инициативе создания международного механизма защиты прав и безопасности армянских жителей как вмешательство в процесс реинтеграции, инициированный Азербайджаном. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, права и безопасность армянского населения, проживающего в этом регионе, будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы еще раз подчеркиваем твердую приверженность Азербайджана программе нормализации отношений и мира с Арменией, и эта позиция была подтверждена последовательными шагами, предпринятыми нами как инициатором мирного соглашения с ноября 2020 года", - говорится в комментарии.