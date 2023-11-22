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В Азербайджане разработан новый крупнокалиберный пулемет

Политика Материалы 22 ноября 2023 18:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане разработан новый крупнокалиберный пулемет

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан новый крупнокалиберный пулемет "AH-12,7".

Как сообщает Trend, он представлен 22 ноября в Бакинском Экспо-Центре на "Выставке стран SPECA: региональное сотрудничество для устойчивого развития", проводимой по специальной инициативе Азербайджана в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - Недели SPECA.

На выставке представлены 88 наименований продукции оборонного назначения, включая различные виды стрелкового оружия, средства ближнего боя, минометы, боеприпасы различного калибра, беспилотные летательные аппараты и другую продукцию, изготавливаемую на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана.

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