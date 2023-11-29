Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар избран почетным членом НАНА

БАКУ /Trend/ - На Общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), состоявшемся 29 ноября, был рассмотрен вопрос об избрании лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара почетным членом НАНА.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на НАНА, выступая на собрании в связи с данным вопросом, президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что согласно пункту 5.6 Устава Национальной академии наук Азербайджана, утвержденного Указом главы государства от 3 ноября 2023 года, почетными членами академии могут быть избраны граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, признанные во всем мире государственными, общественными, научными и культурными деятелями.

Иса Габиббейли довел до сведения присутствующих, что, исходя из полномочий, предоставленных ему уставом академии, он, как президент НАНА, выступил с инициативой об избрании почетным членом Национальной академии наук Азербайджана всемирно известного деятеля науки тюркского мира, лауреата Нобелевской премии, профессора Азиза Санджара.

Президент НАНА в письме от 24 октября 2023 года, адресованном Азизу Санджару, отметил, что "на Общем собрании Национальной академии наук Азербайджана, которое состоится 29 ноября 2023 года, будет обсужден вопрос об избрании выдающегося деятеля науки, гордости тюркского мира Азиза Санджара почетным членом Национальной академии наук Азербайджана". В письме также отмечалось, что за 78 лет деятельности НАНА было избрано 13 почетных членов.

В письме от 25 октября 2023 года, адресованного Азизом Санджаром академику Исе Габиббейли на предложение был дан положительный ответ.

"Я благодарен всем членам академии, которые удостоили меня почетного членства в Национальной академии наук моей родины - Азербайджана. Я с большим удовольствием принимаю это предложение руководства академии. Азербайджан всегда в моем сердце. Я выражаю это при каждой возможности. Я хочу, чтобы вы знали, что я всегда готов оказать всю возможную поддержку развитию науки в Азербайджане, который является неотъемлемой частью тюркского мира. По этому случаю я желаю всему коллективу академии успехов в дальнейшей деятельности", - отмечалось в письме.

Было отмечено, что академик Иса Габиббейли в соответствии с пунктом 5.15 устава, для предоставления ходатайства Общему собранию НАНА в связи с избранием профессора Азиза Санджара почетным членом НАНА, обратился в отделение химических наук. В соответствии с обращением Исы Габиббейли, 20 ноября 2023 года было проведено общее собрание отделения химических наук НАНА, и Общему собранию НАНА было подано ходатайство об избрании профессора Университета Северной Каролины Азиза Санджара почетным членом НАНА.

Учитывая ходатайство общего собрания отделения химических наук НАНА, на Общем собрании НАНА состоялось открытое голосование по избранию лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара почетным членом НАНА.

По итогам голосования Азиз Санджар был избран почетным членом НАНА.

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