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Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь по армянским позициям, является ложью - минобороны

Политика Материалы 4 декабря 2023 18:35 (UTC +04:00)
Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь по армянским позициям, является ложью - минобороны

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что 4 декабря около 14:35 подразделениями азербайджанской армии якобы были обстреляны позиции вооруженных сил этой страны в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, в результате чего погиб военнослужащий, не соответствует действительности и является полной ложью.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем информацию провокационного характера противоположной стороны", - говорится в сообщении минобороны.

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