Франция заинтересована в нарушении мира и стабильности на Южном Кавказе (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Франция поставит Армении 50 бронемашин "Бастион" производства компании "Arquus".

Как сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов, Франция заинтересована в нарушении мира и стабильности в регионе.

"Франция все больше расширяет свои деструктивные шаги. Передача бронемашин "Бастион" Армении связана с намерением повысить ее обороноспособность. Официальный Париж словно намерен уравнять баланс сил между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе. Однако известно, что бронемашины "Бастион" сначала предлагались Украине. Украинские военные специалисты отказались от них ввиду их неэффективности. Затем последовала передача этих машин Армении", - сказал он.

Представляем вниманию это видеоинтервью.

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