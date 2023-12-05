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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда

Политика Материалы 5 декабря 2023 11:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд, передаю самые искренние пожелания.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, дружественному народу Королевства Таиланд – благополучия и процветания», - говорится в письме.

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