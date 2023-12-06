Президент Ильхам Алиев: Мы уже установили в регионе мир

БАКУ /Trend/ - Мы уже установили в регионе мир. Мы сделали это военным путем . Я считаю, что этому следует уделить больше внимание. Это касается не только Кавказа. Мы продемонстрировали, как можно достичь мира с помощью военной силы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Подчеркнув, что в период оккупации сопредседатели Минской группы пришли к единодушному мнению, что у данного конфликта нет военного решения, глава государства заявил: «Мы доказали, что все три страны ошибались. Несмотря на историю государственности, международный опыт и их членство в Совете Безопасности ООН, они ошибались. Это была неверная оценка. Это был месседж Азербайджану, что если вы попытаетесь прибегнуть к разрешению конфликта военным путем, вы этого не добьетесь. Но мы доказали, что у этого конфликта есть военное решение. Этот конфликт был разрешен 3 года назад».