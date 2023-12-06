Президент Ильхам Алиев: Многие государства Центральной Азии считают территорию Азербайджана приоритетной

БАКУ /Trend/ - Многие государства Центральной Азии считают территорию Азербайджана приоритетной. Проведенная нами работа позволила нам перевозить все виды грузов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Грузы из Центральной Азии проходят через территорию Азербайджана. Каспийское море – единственная преграда, которая нас разделяет. Однако корабли, произведенные нами с использованием современных технологий, позволят обойти и эту преграду. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты», — заявил Президент Азербайджана, назвав это реальностью, которая приведет к очень позитивным и новым результатам.