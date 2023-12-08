Больше нет необходимости в каком-либо посредничестве между Азербайджаном и Арменией – Мэтью Брайза

БАКУ/Trend/ - Больше нет необходимости в каком-либо посредничестве между Азербайджаном и Арменией, сказал в пятницу Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Говоря о достигнутом между двумя странами соглашении о взаимном освобождении задержанных военнослужащих, он подчеркнул, что это знаковое соглашение, имеющее историческое значение.

"Это было достигнуто без каких-либо международных посредников, что еще раз демонстрирует, что больше нет необходимости в каком-либо посредничестве между Азербайджаном и Арменией. Лидеры двух стран могут найти путь к мирному договору, которого они оба хотят и над достижением которого упорно трудятся. Мир сейчас более реалистичен, чем когда-либо. После того, как в сентябре был обеспечен вывод армянских незаконных вооруженных сил и остатков сепаратистского режима из Карабаха, теперь впервые в истории я лично могу сказать, что мирный договор не только возможен, но и близок. Итак, это момент на пути к мирному договору", - добавил Брайза.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

Помимо этого, в качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.

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