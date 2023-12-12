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Официальные лица Азербайджана почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Политика Материалы 12 декабря 2023 10:11 (UTC +04:00)
Официальные лица Азербайджана почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев и другие государственные и правительственные официальные лица, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и, возложив цветы к памятнику, выразили глубокое уважение памяти основателя современного независимого Азербайджана.

Также, была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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