В ВВС Азербайджана прошли оценочные учения НАТО (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному плану действий на 2023 год, в Н-ской воинской части ВВС Азербайджана в рамках «Концепции оперативных возможностей» НАТО состоялись «Самооценочные учения 2-го уровня (SEL-2)» вертолетов «Ми-17-1В» ВВС Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в минобороны Азербайджана, сначала участникам был представлен брифинг о сценарии, ходе учений, правилах безопасности и оценивании, разъяснены поставленные цели.

В ходе учений были проверены и высоко оценены умения и способности вертолетов «Ми-17-1В» и соответствующих подразделений по выполнению авиаперевозок (перевозок грузов и войск, эвакуации раненых).

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