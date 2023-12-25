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Джейхун Байрамов: "Мирное соглашение не означает 100-процентное решение всего"

Политика Материалы 25 декабря 2023 01:40 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов: "Мирное соглашение не означает 100-процентное решение всего"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - "Мирный договор не означает 100-процентного решения всего".

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в интервью AzTV, передает Trend.

По его словам, Азербайджан является автором всех важных инициатив, связанных с мирным соглашением:

"Процесс не зависит от желания одной стороны. Важно, чтобы обе стороны предприняли здесь соответствующие шаги. После полного восстановления суверенитета Азербайджана мы внимательно следим за месседжами политического руководства Армении. Мы также слышим некоторые положительные отзывы".

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