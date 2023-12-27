БАКУ /Trend/ - Ось внешней политики, которую ЕС применяет к соседним странам в одностороннем порядке без учета их социально-политического положения, ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность этих стран. Подобное сейчас наблюдается в странах Восточной Европы. Односторонняя, насильственная политика Европы, не учитывающая динамику стран, ввергает регион в нестабильность и хаос.

Об этом сказал Trend в среду декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

"Когда говорят о внешней политике Европейского союза, обычно первым теоретическим подходом, который приходит на ум, является реализм. Это связано с тем, что реализм представляет собой структуру, которая утверждает, что интересы государств являются фундаментальными, и обосновывает невозможность передачи суверенитета.

Грязная внешняя политика Европы (особенно в последние годы), проводимая ее лидерами, не являющимися сторонниками мира и стабильности во всем мире и ставящими на первый план только собственные интересы, противоречит общим ценностям Европы и подрывает мир в странах региона.

Последний пример - ситуация в Сербии. Оппозиция провела несколько акций протеста, сославшись на фальсификацию выборов. Этот стиль действий, который нам не чужд, в последнее время используется Европой для вмешательства во внутренние дела стран. Данный метод, который называли цветными революциями, также применялся в постсоветских странах, что привело к долгосрочной нестабильности в тех странах.

Так чего же ЕС ждет от Сербии? Как известно, Сербия традиционно имела прочные связи с Россией, хотя географически и культурно она считалась частью Европы. ЕС обеспокоен этой ситуацией. Он требует от Сербии проведения антироссийской политики. С другой стороны, Вучич проводит независимую политику, основанную на балансе. Другими словами, хотя Вучич проявляет интерес к членству в ЕС, он также поддерживает отношения со своим традиционным союзником - Россией. Обеспокоенная этим европейская и проевропейская оппозиция обвиняет Вучича в создании атмосферы неопределенности в стране, которая официально стремится к членству в Европейском союзе (ЕС), но поддерживает тесные отношения со своим традиционным союзником Россией.

С другой стороны, это вынуждает Сербию признать Косово, которое де-факто провозгласило независимость под контролем ЕС и США. Европа хочет, чтобы Вучич, который пытается проводить независимую политику, отошел от власти и сотрудничал с оппозицией, которая соответствует политике ЕС. Когда ЕС не удается достичь своих целей на выборах, он сотрудничает с оппозицией, что приводит к хаосу в стране и дестабилизации региона", - добавил М.Юдже.

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