Джейхун Байрамов обсудил региональную повестку с польским коллегой

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Республики Польша. Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Польшей в рамках двусторонних и многосторонних платформ, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность высокого уровня дружбы, уважения и стратегического партнерства между двумя странами.

Было отмечено наличие широких перспектив двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей по политической, экономической, энергетической, гуманитарной и др.сферам, значимость механизма политических консультаций в развитии отношений, а также парламентской дипломатии. Подчеркнута важность продвижения сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о региональной ситуации в постконфликтный период. Было отмечено, что после восстановления суверенитета Азербайджана над своими территориями появились широкие возможности для мира.

Было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в нашей стране в этом году, имеет важное значение для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Затем состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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