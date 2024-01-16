Cделав правильный выбор на президентских выборах, мудрый азербайджанский народ обеспечит выход страны на новые высоты

БАКУ /Trend/ - Считаю, что мудрый азербайджанский народ, сделав правильный выбор и проголосовав за Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах, обеспечит процветающее, безопасное будущее страны, выход Азербайджана на новые высоты.

Об этом во вторник Trend заявила депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что Ильхам Алиев привнес в политическую систему Азербайджана модель рационального политического поведения, пример политической деятельности, основанной на логических суждениях и аналитическом анализе, политический реализм, служащий прогрессивным, позитивным национальным целям, своей деятельностью и поведением привнес в политическую систему Азербайджана политическую культуру, стандарт политической морали, соответствующий национальной морали, а также пример национальной политической этики.

"С избранием Ильхама Алиева Президентом в 2003 году начался новый период в истории современного Азербайджана. В этот период Азербайджан прошел неслыханный в истории путь развития, были достигнуты все поставленные цели, положен конец политике геноцида и оккупации, проводившейся против азербайджанского народа последние 200 лет. Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан на совершенно новый уровень, сделав его победителем и укрепил позиции страны на международной арене, как никогда в истории. Наряду с этим, Азербайджан стал одной из наиболее экономически развитых стран мира с устойчивой экономикой.

"Я буду президентом каждого азербайджанца", говорил Ильхам Алиев в 2003 году, избравшись Президентом Азербайджана, анонсируя стремительное развитие страны в ближайшие годы, будущее благосостояние нашего народа, освобождение наших земель от оккупации. Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что Президент Ильхам Алиев сделал для азербайджанского народа, государства больше, чем он обещал, сделал что-то нереальное.

В 2003 году силы, стремящиеся расколоть страну, вновь хотели втянуть Азербайджан в хаос 90-х годов, политический произвол, спровоцировать людей на уличные митинги и достичь своих незаконченных коварных намерений. Однако на этот раз Президент Ильхам Алиев решительно предотвратил их и вывел нашу страну на новый уровень, избавив ее от угрозы повторения социально-политического и экономического кризиса. Именно в это время стало более ясно, насколько прав был в своих мыслях великий лидер Гейдар Алиев, говоря: "Верю, что судьбоносные вопросы, планы, дела, которые я не смог довести до конца, сможет завершить Ильхам Алиев", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что Президент Ильхам Алиев, который любит свой народ, нацию, родину, ставит интересы государства и народа превыше всего.

"Время показало, что наш мудрый народ, избрав в 2003 году Ильхама Алиева, проголосовал за успешное будущее Азербайджана, его развитие, благополучную и безопасную жизнь нашего народа, нашу территориальную целостность и укрепление независимости.

За последние 20 лет под руководством Президента Ильхама Алиева ежегодные расходы государственного бюджета на социальную защиту в нашей стране выросли более чем в 20 раз. За этот период минимальная заработная плата увеличилась в 38 раз, среднемесячная заработная плата - в 12 раз, минимальная пенсия - в 14 раз, среднемесячная пенсия - в 18 раз, среднемесячная пенсия по возрасту - в 19 раз, пенсия по инвалидности - в 14 раз, пенсия по случаю потери кормильца - в 19 раз. Ежегодные средства, выплачиваемые по пенсиям, за этот период увеличились в 30 раз и достигли 6 миллиардов манатов.

По сравнению с 2003 годом уровень бедности в 2022 году снизился с 44,7 процента до 5,5 процента, а среднемесячная заработная плата выросла с 77,4 маната до 839,4 маната. Ненефтегазовый ВВП вырос с 4,1 миллиарда долларов США до 41,1 миллиардв долларов США.

В последующий период также были созданы прочные основы для социально-экономического развития нашей страны, осуществлены широкие и многогранные мероприятия в этом направлении", - добавила депутат.

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