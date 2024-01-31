В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ Коджо Марфо

БАКУ /Trend/ - Центр Гейдара Алиева готовится к презентации выставки произведений, привлекающих внимание разноцветными красками и дарящих зрителям приятное, даже праздничное настроение.

Как сообщает в среду Trend, более 20 работ художника Коджо Марфо будут представлены на выставке «Испытание надежды» (Crucible of hope), которая откроется 14 февраля.

Коджо Марфо — ганский художник, проживающий в Лондоне. Его интерес к искусству и визуальной культуре развился благодаря традиционным артефактам, скульптурам и резным фигуркам акан, которые были частью его детства, когда рос в Гане. В его работах нашли отражение и впечатления от многочисленных путешествий, во время которых Марфо знакомился с различными культурами.

В работах, которые будут представлены в Центре Гейдара Алиева, нашли воплощение детские мечты ганского художника и реалии современного мира. Его художественные работы освещают социальные проблемы и ищут ответы на современные вызовы. Коджо Марфо рассматривает искусство в первую очередь как средство коммуникации, позволяющее ему подключаться к растущему пулу творчества и идей.

Произведения Коджо Марфо ранее выставлялись в Амстердаме, Барселоне, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Токио и других городах.

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