Европейские лидеры ищут возможность сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым - глава МИД Венгрии

БАКУ /Trend/ - Лидеры Европейского союза и Брюсселя делают все возможное, чтобы получить возможность сфотографироваться, пожимая руку Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Отметив, что Венгрия подверглась критике со стороны ЕС после того, как стала членом-наблюдателем ОТГ, Сийярто упомянул, что критика поступала и за установление дружбы с Азербайджаном.

"Теперь лидеры Европейского союза и Брюсселя делают все возможное, чтобы сфотографироваться, пожимая руку Президента Азербайджана Ильхама Алиева, поскольку поняли, что могут поставлять природный газ из Азербайджана. Наша дружба с Азербайджаном основывается на принципах и в разы сильнее других", - добавил глава МИД Венгрии.

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