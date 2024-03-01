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Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 1 марта 2024 14:27 (UTC +04:00)
Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Депутаты парламента Азербайджана Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова провели обсуждения с бывшим министром иностранных дел и торговли Монголии и главой монгольской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдины Цогтбаатар в рамках платформы Baku Network.

Как сообщает в пятницу Trend, гости проекта обсудили предвзятый подход, наблюдаемый в ПА ОБСЕ, и неэффективность ООН и Совета Европы. Кроме того, акцент был сделан на важности укрепления связей во всем регионе, установления связей с Центральной Азией и изучения политических траекторий, которых придерживаются Азербайджан и Монголия.

"Местоположение может служить географическим преимуществом для наших стран. Как только мы зарекомендуем себя как ключевой коммуникационный и логистический центр, это принесет не только экономические выгоды, но и станет стратегической силой. Когда я наблюдаю за Азербайджаном и становлюсь свидетелем ваших усилий по развитию инфраструктуры, позиционированию себя как центральной страны, соединяющей Кавказ с Восточной Европой, Центральной Азией и Южной Азией, мне становится понятно, в чем заключается ваша сила. Вы активно создавали необходимую инфраструктуру в соответствии с этим видением, и она уже зарекомендовала себя как ценный актив. Это именно то, что мы в Монголии тоже хотим сделать", - сказал Цогтбаатар.

Гости проекта также отметили, что в ПА ОБСЕ, а также в Европейском парламенте наблюдается рост популизма с доминированием как ультраправых, так и ультралевых политических идеологий внутри европейских организаций. Они пришли к выводу, что, учитывая продолжающееся пагубное воздействие этих идеологий на политические решения и процесс принятия решений, парламентариям Азербайджана и Монголии крайне важно активно противостоять этим тенденциям и противодействовать им.

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи:

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Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан и Монголия обсудили геополитическое и региональное партнерство на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
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