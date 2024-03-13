Участие Азербайджана в военных учениях в Оманском заливе отражает важность этих учений - министр обороны Ирана

БАКУ /Trend/ - Участие таких стран-наблюдателей, как Азербайджан, Оман и Пакистан, в военных учениях, организованных Ираном, Россией и Китаем в Оманском заливе, отражает важность этих учений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня журналистам заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По словам М.Аштиани, военные учения проводятся в направлении демонстрации силы. В этих военных учениях три мировые державы сотрудничают друг с другом.

Отметим, что 4-дневные совместные военные учения Ирана, России и Китая "Безопасность морского пояса 2024" начались накануне. В военных учениях в качестве наблюдателей принимают участие представители Азербайджана, Омана, Казахстана, Пакистана и Южно-Африканской Республики.

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