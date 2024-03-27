Миссия ЕС активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Миссия ЕС активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская сторона неоднократно открыто выражала свою позицию в отношении определенных подходов и действий Европейского союза, в частности, некоторых его стран-членов в отношении нашего региона. Кроме того, во время четырехсторонней встречи 6 октября 2022 года в Праге, было сделано обращение к азербайджанской стороне о согласии на размещение краткосрочного мониторингового потенциала Европейского союза, состоящего из 40 гражданских экспертов по мониторингу, которые предположительно должны были внести свой вклад в установление доверия между Азербайджаном и Арменией вдоль неделимитированной границы армянской стороны.

К сожалению, после первоначального двухмесячного срока без согласия Азербайджана Мониторинговая миссия ЕС превратилась в миссию ЕС в Армении со значительно увеличенным сроком и большим количеством наблюдателей. С тех пор эта миссия активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, с присоединением Канады к Мониторинговой миссии ЕС она де-факто является миссией НАТО. Эти шаги также сопровождаются заявлениями, в которых миссию называют "сдерживающей силой" и без каких-либо оснований создают иллюзию возможного вмешательства Азербайджана", - говорится в сообщении МИД.

Было отмечено, что в соответствии с заявленным мандатом миссии ЕС сторона ЕС была серьезно призвана принять все необходимые меры для обеспечения ее деятельности в качестве полностью нейтральной, гражданской и невооруженной миссии, а также воздержания от любой деятельности, направленной против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или иным образом затрагивающей его легитимные интересы безопасности.

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