Встреча в Брюсселе 5 апреля приобретает характер перевода региона на новый уровень напряженности - политолог

БАКУ /Trend/ - Встреча в Брюсселе 5 апреля приобретает характер перевода региона на новый уровень напряженности.

Об этом, отвечая в среду на вопросы Trend, сказал политолог Ильяс Гусейнов.

"Армения стала инструментом реализации геополитических планов Запада в регионе и уже давно с большим энтузиазмом присоединилась к этому процессу. В то же время мы должны отметить, что гражданская миссия Европейского союза, расположившаяся в Армении, на самом деле должна была быть краткосрочной. Их деятельность ограничивалась всего двумя месяцами. Со временем количество участников этой миссии увеличилось. Здесь уже работают более 200 человек. По некоторым данным, это бывшие сотрудники спецслужб, военные. Постепенно начинается процесс военизации этой миссии", - отметил он.

И.Гусейнов упомянул, что на встрече 5 апреля в Брюсселе между главой комиссии Европейского союза, госсекретарем США и премьер-министром Армении будет обсуждаться военизация этой миссии, а также план оказания поддержки Армении (а именно - гарантии обороны и безопасности).

"Есть даже вероятность подписания пакта. Все эти встречи, контакты и вся деятельность, направленная на вооружение Армении, приобрели характер перевода региона на новый уровень эскалации и напряженности.

Здесь Армения используется только как подручное средство. В то же время они хотят превратить интегрированный регион с очень широкими возможностями сотрудничества в бочку с порохом. Передача Западом Армении оружия под видом безопасности, прибытие в Ереван различных инструкторов, лиц для совершенствования Вооруженных сил Армении ставит под угрозу безопасность региона, и Азербайджан решительно осуждает как эти встречи, так и деструктивную деятельность миссии Европейского союза в Армении", - добавил он.

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