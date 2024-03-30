В Верховный суд Нахчыванской АР будет назначен новый судья

БАКУ /Trend/ - В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики будет назначен новый судья.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в законопроекте "О назначении М.К.Гасанова судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики", который будет обсуждаться на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству 1 апреля.

Согласно проекту, Мушфиг Кямиль оглу Гасанов назначается судьей Верховного суда Нахчыванской АР. Мушфиг Гасанов являлся судьей Ширванского апелляционного суда.

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