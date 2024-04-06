Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи со встречей ЕС-США-Армения

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вчера провели встречу в Брюсселе. Этот противоречивый шаг отрицательно скажется на мире и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

"Из распространенной информации по итогам встречи ясно, что Европейский союз и США приняли решение оказать Армении значительную финансовую помощь. Конечно, информация, предоставленная общественности, не отражает полной картины. Оказывая помощь Армении, а не Азербайджану - единственной стороне, пострадавшей от бывшего конфликта, ЕС и США в некотором роде награждают Армению, опустошившую азербайджанские территории и загрязнившую их минами, и подталкивают ее к новым нападениям на Азербайджан. ЕС и США своей финпомощью Армении финансируют масштабную программу вооружений, реализуемую этой страной", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что, несмотря на обращения Общины Западного Азербайджана до встречи, вопрос о возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев не был вынесен на повестку дня данной встречи, что является показателем лицемерия США и ЕС в вопросе прав человека.

"Все это еще раз доказывает, что данная встреча послужила обострению ситуации, привнося геополитическую конкуренцию на Южный Кавказ и создавая разделительные линии в регионе. Община Западного Азербайджана призывает ЕС и США прекратить политику двойных стандартов и шаги, обостряющие ситуацию в регионе. Если ЕС и США действительно заинтересованы в правах человека и мире, то они должны поддержать не Армению, проводящую милитаристскую политику, а Азербайджан, страдающий от разрушений и минной проблемы, созданных Арменией, и поспособствовать возвращению западных азербайджанцев на родину своих предков", - говорится в заявлении.

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