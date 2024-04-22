Вывод миротворцев из Карабаха отвечает новым реалиям в регионе - Кремль

БАКУ /Trend/ - Вывод российских миротворцев из Карабаха отвечает новым реалиям, сложившимся в регионе.

Как сообщает Trend, об этом в эфире Первого канала сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Д.Пескова, это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год.

"Поскольку реалии геополитические там изменились, не осталось больше функций для миротворцев", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что несколько дней назад пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил ранее касательно информации о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана, что высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения, добавил он.

Напомним, что 10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.

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