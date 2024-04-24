Глава МИД Венгрии сегодня прибудет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сегодня прибывает в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, министр примет участие в 10-м заседании Азербайджано-Венгерской межправительственной комиссии в Баку.

Отметим, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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