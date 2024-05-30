В Азербайджане утвержден закон о бесплатном обучении членов семей шехидов в частных университетах

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании"", сообщает в четверг Trend.

Изменения подготовлены в целях совершенствования нормативных правовых актов в сфере оплаты за обучение на платной основе в образовательных учреждениях ряда лиц с особыми потребностями в социальной защите за счет средств государственного бюджета.

Согласно документу, в качестве новой льготы определяется, что в период обучения на платной основе членов семей шехидов, обучающихся в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, лиц, получивших звание "Ветеран войны", обучающихся в профессиональных учебных заведениях, также лиц, обучающихся в частных профессиональных учебных заведениях, имеющих инвалидность, не достигших 20 лет, с установленной инвалидностью вследствие 81-100-процентного нарушения функций организма, имеющих родителей, с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума, расходы за обучение будут оплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Отметим, что проект изменения в закон "Об образовании" был принят на заседании Милли Меджлиса 7 мая.