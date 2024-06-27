Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 27 июня 2024 17:18 (UTC +04:00)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 27 июня малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики.

В рамках визита для экипажей кораблей будет организована прогулка по городу Баку с целью ознакомления с культурными и историческими памятниками, а также состоится товарищеская спортивная встреча между военными моряками.

Неофициальный дружественный визит продлится до 30 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России совершили дружественный визит в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости